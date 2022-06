Beringen

Tussen vrijdag 14.30 uur en maandag 8.30 uur is er ingebroken in de school CVO Cursa op de Alfred Habetslaan in Beringen-Mijn. In de school lieten de indringers sigarettenpeuken achter. In de lokalen werden lades opengetrokken. Of en wat er is gestolen, moet uit een inventaris blijken. Vermoedelijk raakten de dieven binnen met een reservesleutel.