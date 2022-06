Werd het verborgen fortuin van Vladimir Poetin eindelijk onthuld?

“Vladimir Poetin is de eigenaar van het duurste paleis ter wereld”, zo onthulde de Russische oppositieleider Aleksej Navalny vorig jaar in een twee uur durende video die ondertussen al meer dan 124 miljoen keer werd bekeken op YouTube. Navalny liet de wereld “het Versailles aan de Zwarte Zee” zien, een paleis met bijna 18.000 vierkante meter woonoppervlakte en onder meer een eigen casino, een stripteaseclub en een ijshockeyveld. En dat allemaal op een terrein met tweemaal de oppervlakte van Brussel Stad.

Kort na het verschijnen van de video verklaarde de Russische miljardair Arkadi Rotenberg, een vroegere judopartner van de president, echter dat niet Poetin maar hij de echte eigenaar van het pand was. En zo gaat het altijd: telkens als iemand beweert dat iets van Poetin is, springen vertrouwelingen voor de president in de bres en claimen zij de rechtmatige eigenaars te zijn. Poetin via officiële documenten linken aan bepaalde eigendommen bleek tot nu toe onmogelijk.

Al is daar nu mogelijk verandering in gekomen. Een internationaal onderzoekscollectief, waarvan onder meer ook De Tijd deel uitmaakt, beweert nu (een deel van) het verborgen miljardenfortuin van Poetin te hebben opgespoord. “Bijna alle eigendommen die onafhankelijke journalisten en media in het verleden aan Poetin hebben toegedicht, blijken allemaal dezelfde maildomeinnaam te gebruiken: LLCInvest.ru”, zo luidt het onder meer.

In totaal konden de onderzoekers 86 bedrijven met dat mailadres identificeren. “Een netwerk dat luxueuze landgoederen bezit, net als zakenvliegtuigen, luxejachten, bedrijven en bankrekeningen”, zo schrijft De Tijd. “Samen goed voor bijna 4,3 miljard euro.”

Hoewel de bedrijven voor de buitenwereld niets met elkaar te maken lijken te hebben, werd er wel veel onderlinge communicatie ontdekt én bleken de meeste weinig of geen activiteiten uit te voeren. Zo gaat het onder meer om een mosselkwekerij die nog geen enkele mossel verkocht en een luchtvaartmaatschappij waarbij je geen vluchten kon boeken.

Mogelijk vormen de 86 bedrijven slechts het topje van de ijsberg. De onderzoekers ontdekten ook dat Gennady Timchenko, een bevriende oligarch, in 2017 en 2018 voor liefst 10 miljard euro aan aandelenpakketten doorsluisde naar twee “vermoedelijke” LLCInvest-bedrijven. Omdat de onderzoekers niet met zekerheid konden vaststellen dat de bedrijven tot het netwerk behoorden, werd dat bedrag echter niet bij de 4,3 miljard euro opgeteld.