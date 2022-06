Nederland voert onderzoek naar ademtest die lachgas kan opsporen

Kan het gebruik van lachgas binnenkort opgespoord worden in de ademlucht? Dat onderzoeken de universiteiten van Maastricht en Leiden op dit moment samen met de Nederlandse onderzoeksorganisatie TNO. Het resultaat van het onderzoek wordt eind dit jaar verwacht.

Lachgas komt de laatste jaren steeds vaker voor in het verkeer, ook in België. Uit een recente grootschalige enquête van Verkeersinstituut Vias blijkt dat 14 procent van de Belgen tussen 18 en 34 jaar maandelijks wel eens lachgas inhaleert en vervolgens met de wagen rijdt. Maar dat is niet zonder gevaren. Lachgas zorgt immers voor een korte roes, waarbij de gebruiker duizelig, misselijk en gedesoriënteerd wordt. Dat kan snel leiden tot ongevallen.

Omdat lachgas maar zo’n kortstondig effect heeft, en het bovendien niet kan opgespoord worden in bijvoorbeeld bloed, urine of speeksel, is het heel moeilijk voor de politie om erop te controleren. Het rijden onder invloed van lachgas kan nauwelijks aangetoond worden, de politie kan enkel boetes geven als er lachgas gevonden wordt. De politie LRH heeft bijvoorbeeld dit jaar al 18 pv’s uitgeschreven voor het bezit van lachgas.

Daar komt nu mogelijks verandering in. De Nederlandse politie laat immers onderzoeken of lachgasgebruik toch opgespoord kan worden in de ademlucht. Het onderzoek wordt gevoerd door de universiteiten van Maastricht en Leiden en de Nederlandse onderzoeksorganisatie TNO. Het resultaat wordt eind dit jaar verwacht.