Alcoholverbod voor scoutskampen is voor minister-president Jeholet ‘gratuite demagogie’

Minister-president van de Franse Gemeenschap Pierre-Yves Jeholet (MR) is niet te spreken over de beslissing van vier Waalse gemeenten om de aanwezigheid van alcohol tijdens jeugdkampen op hun grondgebied te verbieden. “Eenvoudig verbieden is gratuite demagogie”, zei hij tijdens een debat over jeugdkampen in commissie.