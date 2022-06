Xandee maakt comeback, vlak na hartoperatie

Ze ging pas opnieuw onder het mes, en toch is Xandee (43) klaar voor haar comeback. De Truiense zangeres heeft een nieuwe single gelost en wilt weer gaan optreden. Het was van 2006 geleden dat Xandee nog muziek uitbracht.

Beautiful Again, zo heet Xandees nieuwe single. Een heldere verwijzing naar de ommekeer in het leven van Sandy Boets, zoals de zangeres uit Sint-Truiden echt heet. Afgelopen jaren raakte ze verzeild in een rollercoaster van pech. Ze onderging onder meer verschillende operaties aan haar hart, been en baarmoeder. Ook verloor ze haar moeder aan kanker. Sinds ze trouwde met partner Eric oogt alles weer rooskleuriger, en dat wilt Xandee nu vertalen naar een muzikale comeback.

De gewezen Touch of Joy-zangeres, die in 2004 naar het Songfestival ging met One Life, werkte voor Beautiful Again samen met dj en producer Gene Pol, ofte Diego De Mol, bekend van De Pitaboys. De twee kennen elkaar goed en wilden al langer samenwerken. Hun lied draait op Radio 2, en kreeg intussen ook een videoclip.

Opvallend: Xandee heeft nog maar net een nieuwe hartoperatie achter de rug. Toch broedt ze al op een vervolg van haar single en wilt ze weer op het podium staan. Xandees vorige single, een cover van de hit Conga, dateert inmiddels van zestien jaar geleden.

