Onze tv-tips: een donker verleden, bonte kleuren en een kaskraker

Kingsman: The Secret Service

VTM 3, di, 20.35u

In deze film rekruteert een geheime organisatie voor spionnen een ongepolijst maar talentvolle straatjongen voor hun trainingsprogramma, precies op het moment dat de wereld wordt bedreigd door een IT-genie met kwaadaardige bedoelingen. Kingsmen is het bewijs dat humor en spionage niet zo flauw en melig als Austin Powers hoeft te zijn, maar ook niet zo beschaafd als James Bond. De film is een knap visitekaartje voor regisseur Matthew Vaughn.

De Kleuren van Caspers

NPO2, di, 22.23u

Waar ligt de oorsprong van kleuren? Welke grondstoffen zijn ermee gemoeid en wat zijn de verhalen achter de totstandkoming van een kleur. De Vlaams-Nederlandse kunstenares en kunsthistorica Charlotte Caspers is compleet in de ban van kleuren. Dit is een boeiende documentaire over hoe godsdienst, handel en zelfs politiek aan kleuren de nodige betekenis en emoties hebben gegeven.

Metissen van België

Canvas, di, 21.20u

Zeer aangrijpende driedelige docu die het lot belicht van kinderen van Belgische kolonialen en Afrikaanse moeders die eind jaren 50 in België werden ondergebracht bij pleeggezinnen. Dit is het verhaal van Jaak, een politierechercheur op rust. Hij probeert in het reine te komen met zijn verleden. Een hele uitdaging, want al lijkt hij vrolijk, diep vanbinnen heeft hij het gevoel dat hij door zijn ontwortelde bestaan mislukt is als vader. (tove)