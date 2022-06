Infrabel test ‘heetwatertrein’ die gebruik van herbiciden moet verminderen

Infrabel test momenteel in het oosten van het land een ‘heetwatertrein’ die het gebruik van herbiciden tegen onkruid op de sporen moet helpen verminderen. Het heet water vertraagt de groei van het onkruid. Het nieuwe treinprototype is maandag voorgesteld aan de federale minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) en Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

Onkruid dat tussen de sporen groeit, vormt een probleem voor de veiligheid. Het groeit tussen de kiezelsteentjes die onder en tussen de sporen liggen. Door het onkruid verliest de kiezelondergrond - de zogenaamde ballast - een deel van zijn schokabsorberende kwaliteiten, boet het in aan stabiliteit en kan het regenwater niet meer goed wegvloeien.

In België, en in andere landen, zijn herbiciden - met name het omstreden glyfosaat - nog steeds nodig voor het onkruidvrij maken van de sporen. Infrabel verkrijgt daarvoor van de regionale overheidsdiensten afwijkingen op het pesticideverbod. De spoorwegbeheerder wil echter naar eigen zeggen zo snel mogelijk zonder herbiciden kunnen.

Infrabel ontwikkelde daarom een ‘heetwatertrein’, die het onkruid op de meer dan 8.000 km spoorlijnen op een milieuvriendelijkere manier moet aanpakken. De trein is 180 m lang en bestaat uit twee locomotieven met vijf wagens. Drie daarvan zijn goed geïsoleerde tanks met 3 keer 50.000 liter water dat tot 90° Celsius wordt verwarmd.

De inspiratie kwam uit Zwitserland, dat als eerste land een trein testte die werd ontworpen om vegetatie aan te pakken met heet water. Spoorwegbeheerder Infrabel inspireerde zich op dat prototype en ontwikkelde in ons land zijn eigen technologie.

De nieuwe trein is nu aan een nieuwe reeks testen bezig. Eerder waren er al proeven in het najaar van 2021. De eerste testen zijn volgens Infrabel bemoedigend en zullen daarom verlengd worden tot begin 2023 op een deel van de spooras van Antwerpen tot aan de Duitse grens.