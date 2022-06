Wouter Beke: “Niet aan mij om te oordelen” over topvrouw Agentschap Opgroeien

Gewezen Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke wil zich niet uitspreken over de vraag of Katrien Verhegge, administrateur-generaal van het Agentschap Opgroeien, “nog wel een waardig leidend ambtenaar is”. De ex-minister kreeg die vraag maandag in de onderzoekscommissie voor de voeten geworpen door Ilse Malfroot (Vlaams Belang). “Dat is niet aan mij om daarover te oordelen. Het is desgevallend aan deze onderzoekscommissie om dat te doen”, aldus minister Beke.

De passage van de topvrouw van het Agentschap Opgroeien Katrien Verhegge vrijdag in de onderzoekscommissie botste op kritiek. Verschillende fracties toonden zich ontevreden over de antwoorden vanuit het agentschap. Zo sprak Freya Saeys (Open VLD) van een “rampzalige hoorzitting”. Oppositiepartij Vlaams Belang stelde zich openlijk vragen bij het functioneren van Verhegge. Ilse Malfroot vroeg daarom aan gewezen minister Beke of Verhegge volgens hem nog “een waardig leidend ambtenaar” is.

“Dat is niet aan mij om te oordelen”, antwoordde Beke. Een beetje in christelijke traditie volgde een antwoord met slaan en zalven. “Een aantal problemen had allicht sneller op de radar moeten komen zodat we ze sneller hadden kunnen aanpakken. Maar tegelijk heeft het agentschap tijdens corona in heel moeilijke omstandigheden ongelooflijke dingen moeten doen”, aldus Beke. Volgens hem was de coronacrisis een soort “koekoeksei dat de aandacht van veel andere zaken heeft weggeduwd”.

Eerder tijdens de zitting kreeg Beke van Groen-parlementslid Björn Rzoska het verwijt dat hij Verhegge “voor de bus heeft gegooid” omdat hij de administratie met de vinger lijkt te wijzen. “Op de duur zou je je afvragen waarom u eigenlijk ontslag heeft genomen”, sneerde Rzoska. “Ik gooi niemand onder de bus”, reageerde Beke, die opnieuw begrip vroeg voor de moeilijke corona-omstandigheden waarin het agentschap heeft moeten werken.