Alexander Kristoff (Intermarché – Wanty Gobert) rijdt de volgende drie seizoen voor het Noorse Uno-X

Ook Franse ploegen lagen op vinkenslag om de krachtspurter en Vlaamse voorjaarsrenner binnen te halen. Omdat er voor 1 augustus geen transfers mogen bekendgemaakt worden, stelt TV2 Noorwegen dat er ook van geen van de partijen commentaar moet verwacht worden, maar het schrijft wel dat dit het allerlaatste contract is dat de voormalige Ronde van Vlaanderen- en Primaverawinnaar zal tekenen in zijn loopbaan. Met Kristoff aan boord hoopt Uno-X dat zijn nieuwe kopman de deuren voor het ProTeam opent in wedstrijden van de World Tour.