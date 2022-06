Daniil Medvedev schreeuwt het uit tegen zijn coach, die ostentatief de arena verlaat tijdens finale in het Duitse Halle

De Russische nummer één van de wereld durft zich al eens verbaal te uiten. Dat deed hij al op de laatste Australian Open, maar nu ook tijdens het ATP-toernooi in het Duitse Halle. Tijdens zijn finale tegen de Pool Hubert Hurkacz ging Medvedev wild tekeer tegen zijn coach Gilles Cervara. De Fransman had duidelijk geen zin in een discussie, nam zijn boeltje en vertrok.