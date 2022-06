Ati en Pauline strijden om Junior

Slechts twee dames blijven over. Ati, een jonge vrouw met Thaise roots uit Liedekerke, die werd geadopteerd toen ze één jaar was. Ze doet aan co-housing met een vriendin en werkt als assistent-griffier op de rechtbank. Haar vrije tijd spendeert ze aan op café gaan met vrienden. Ati houdt graag de controle en vindt vooral een open communicatie belangrijk in een relatie. De andere mogelijke partner voor Junior is Pauline, een HR-consultant uit Celles. Net als Junior is ze sportief en wel te vinden voor adrenaline. Haar hobby is paramotorvliegen. Vooral het rustige karakter en Juniors manier van leven kunnen haar bekoren.

‘Junior op Zoek naar de Liefde’, Een, 20.40u