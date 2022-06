Kapitein van schip springt in zee om puppy te redden: “Normaal als het om een levend wezen gaat”

Een kapitein van een Thais schip is in de ogen van zijn crew een echte held nadat hij in zee sprong om een puppy te redden. Kapitein Kunanon zag het dier nog net bovendrijven en aarzelde geen moment. Met een reddingsboei dook hij in het water om de hond uit zijn benarde situatie te halen. “Ik deed wat je normaal doet als het om een levend wezen gaat”, klinkt het bescheiden. “Ik kon hem daar niet gewoon laten, hij zou het niet overleefd hebben.” De jonge hond droeg een halsband, maar zijn eigenaars zijn voorlopig nog niet gevonden. Het dier stelt het goed en herstelt bij een dierenarts.