LIVE. Gemeenteraad van Genk buigt zich over prostitutie en de donderdagmarkt

Nog staat op de agenda de verkoop van grond voor woonontwikkeling in het kader van het project Oude Hoeve. Verwacht wordt dat het agendapunt over de vergroening van het centrum de discussie zal doen oplaaien net zoals de investering in een trajectcontrole voor de Torenlaan. Geert Reyskens (N-VA) interpelleert over de Genkse fietsinfrastructuur. Zijn partijgenoot Cindy Machiels heeft vragen over limburg.net en Gaby Colebunders (PVDA) over de wekelijkse donderdagmarkt in het centrum. Cansu Pinarci (cd&v) ten slotte gaat vragen stellen over de everzwijnenpopulatie in Genk. (cn)