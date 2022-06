‘Wat ik eet op een dag’ is een hype op Instagram. Maar is het wel gezond om je eetgewoonten te spiegelen?

Je bent hen tijdens het scrollen op Instagram misschien al tegengekomen: zij die hun dagmenu delen met hun volgers. Het doel? Anderen inspireren om fit te blijven, gezonder te worden of aan kracht te winnen. Maar is die inspiratie iets waard? Doe je er goed aan om de gewoontes van een ander in je eigen leven te verwerken? En moet je daarbij op dingen letten? Michaël Sels, hoofddiëtist van het UZA, geeft zijn deskundig advies.