Frontman Måneskin in onderbroek op Pinkpop-podium: “Dit is een clip die we nog jarenlang zullen zien passeren”

Het Nederlands festival Pinkpop was zaterdag volgens Måneskin nog niet heet genoeg. Na een klein uur spelen, sprak Damiano David (23) het publiek toe met een verrassende boodschap: “Ik heb vandaag tijdens een interview een belofte gemaakt en beloftes moeten ingelost worden”, klonk het. Niet veel later staat de zanger in zijn onderbroek op het podium te dansen. “Dit is een clip die we nog jarenlang in de ‘legendarische Pinkpop-momenten’-overzichten zullen zien passeren”, aldus de Nederlandse pers.