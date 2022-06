De rivaliteit is groot: nieuwe aanwinst van Arsenal weigert shirt van Tottenham-fan te signeren

Met Matt Turner heeft Arsenal een nieuwe doelman te pakken. De 27-jarige Amerikaan werkte onlangs nog zijn laatste partij af bij New England Revolution in de Amerikaanse MLS. Na die wedstrijd maakte Turner een rondje langs enkele fans die maar wat graag hun shirt wilden laten signeren door hem. Alleen bij een supporter met een Tottenham-shirt aan weigerde de Arsenal-aanwinst dat te doen. Hij is duidelijk al op de hoogte van de rivaliteit in Noord-Londen.