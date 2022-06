Michael Vandersteen (midden rechts op de foto) zit met acht voetbalfans vast in de Noorse hoofdstad Oslo.

Oslo/Pelt

Peltenaar Michael Vandersteen van Voetbalreizen De Bemvoort zit met acht voetbalfans vast in de Noorse hoofdstad Oslo als gevolg van de staking op Brussels Airport. “We hebben zelf onze reis omgeboekt. Dat zorgt voor honderden euro’s extra kosten. Geen idee of we dat geld ooit gaan terugzien”, zegt Vandersteen.