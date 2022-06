Wereldwijd lijden bijna 350 miljoen mensen acute honger, zegt Wereldvoedselprogramma

De coronapandemie en de oorlog in Oekraïne hebben de honger in de wereld drastisch doen toenemen. Uit cijfers van het VN-Wereldvoedselprogramma (WFP) blijkt maandag dat goed 345 miljoen mensen uit 82 landen “acuut honger” lijden. Twee jaar geleden, voor de start van de pandemie en de oorlog in Oekraïne, waren dat er 200 miljoen minder. “We staan voor de ergste humanitaire crisis sinds de Tweede Wereldoorlog”, aldus Martin Frick van het WFP.