In de Leemkuilstraat en Alkerstraat hebben fietsdieven op drie locaties toegeslagen en in totaal vier fietsen gestolen. Op één locatie werden twee fietsen uit een stalling meegenomen, op een andere ging het om twee elektrische fietsen uit een garage. De dieven stalen ook een fiets uit de veranda van een derde woning, maar lieten die achter in de tuin.