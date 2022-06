Nafi Thiam, Noor Vidts en Jonathan Sacoor staan ingeschreven, geen broers Borlée op het BK atletiek

Belgian Athletics heeft maandag de inschrijvingslijsten voor het BK atletiek van komend weekend in Gentbrugge gepubliceerd. De meeste grote namen, zoals Nafi Thiam, Noor Vidts of Jonathan Sacoor, tekenen present. De broers Borlée sturen hun kat.

Nafi Thiam heeft zich, zoals ze eerder zelf al had aangegeven, ingeschreven voor het verspringen en de 100 meter horden. In die laatste discipline treft ze haar goede vriendin en nationale recordhoudster Anne Zagré. Noor Vidts, collega-meerkampster van Thiam, opteert voor het hoogspringen en het kogelstoten. Op de 400 meter treffen Belgian Cheetahs Camille Laus en Naomi Van den Broeck elkaar. Op de 400 meter horden ontmoet Paulien Couckuyt ook een collega-Cheetah met Hanne Claes.

Bij de mannen zijn er een paar opvallend aan- en afwezigen. Zo is Jonathan Sacoor dan toch ingeschreven op de 400 meter, nadat zijn coach Jacques Borlée eerder aangaf dat hij waarschijnlijk niet zou deelnemen na een coronabesmetting. Sacoor treft titelverdediger Alexander Doom en Christian Iguacel. Geen van de drie broers Borlée komt in actie. Op de 400 meter horden ook geen Julien Watrin, die zich spaart voor de Diamond League in Stockholm volgende week.

Terugkeer Van der Plaetsen

Nog een opvallend aanwezige is Thomas Van der Plaetsen. Hij treedt voor het eerst in competitie nadat hij in Tokio zijn hamstring scheurde. De tienkamper werkt meteen vijf proeven af: hoogspringen, polsstokspringen, kogelstoten, discuswerpen en speerwerpen. In het polsstokspringen treft VDP Ben Broeders. Op de 800 meter viert ook Eliott Crestan zijn comeback na een stressfractuur.