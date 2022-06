Het is zover: er staat eindelijk weer een volwaardige festivalzomer voor de deur. Maar na twee jaar corona zijn we misschien wat roestig. Hoe doen we dat weer: festivals? Hoeveel budget moet je voorzien? Hoe slaap je in al dat kabaal? En wat moet je nu weer zeker in je rugzak steken? Wij laten experts al jullie vragen over festivals beantwoorden.