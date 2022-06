Hasselt blaast Willemskwartier nieuw leven in

Hasselt

De stad Hasselt gaat het Willemskwartier nieuw leven in blazen. Het gaat om de buurt tussen het oude stadhuis en de oude politiegebouwen langs de kleine ring. De buurt wordt via een gloednieuwe groene corridor verbonden met het centrum van Hasselt. De wijk moet een plek worden waar jonge ondernemers en creatieve geesten elkaar ontmoeten en de buurt doen bruisen. Er komen ook een 70-tal appartementen waar de nadruk ligt op betaalbaar wonen zodat ook jonge gezinnen een toekomst kunnen opbouwen in het centrum van Hasselt. De stad hoopt in 2023 met het project te kunnen starten want de leegstand in de buurt is een doorn in het oog van vele mensen.