Limburg / Brussel

De drie grote vakbonden houden vandaag een nationale actiedag. Meer loon, dat is het grote uitgangspunt, want alles wordt veel te snel veel te duur. In Brussel vindt er een grote manifestatie plaats. Maar ook in onze provincie is er veel hinder. Bij het openbaar vervoer onder meer, maar ook in heel wat bedrijven is het werk neergelegd.