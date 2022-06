Jarenlang misbruikte man (56) dochter en stiefdochters, maar hun dagboek deed hem de das om

Het misbruik begon al in de jaren negentig, toen D.C. zich vergreep aan de twee dochters van zijn toenmalige partner uit een vorig huwelijk. De twee dochters waren amper vijf en acht jaar toen de verkrachtingen, die tot in 2010 zouden duren, begonnen. D.C. dreigde ermee ze op internaat te sturen als ze er iets over zouden vertellen tegen hun moeder. Het was pas toen hun moeder in 2020 hun dagboek vond dat het misbruik aan het licht kwam. De twee meisjes hadden geschreven over de verkrachtingen en over de fascinatie van hun stiefvader over kousenbroeken met een gat ter hoogte van de vagina.

Meerdere slachtoffers

Nadat de moeder in de zomer van 2020 naar de politie stapte, zou blijken dat de man nog veel meer slachtoffers had gemaakt. Ook zijn eigen dochter had jarenlang hetzelfde lot ondergaan. Sinds november 2012, toen ze nog maar zeven was, werd ze herhaaldelijk verkracht door haar vader, ook nadat hij en de moeder uit elkaar waren gegaan. Het misbruik bleef duren tot de arrestatie van de man in september 2020. Datzelfde jaar had hij zich nog eenmalig vergrepen aan een derde slachtoffer, de zeventienjarige dochter van een gezin waar hij vriend aan huis was. Om het misbruik te verdoezelen, had hij voor haar nog zwangerschapstesten en een morning afterpil in een apotheek in Oostende gekocht. Nog in 2020 had de man een vriendin van zijn dochter meermaals betast. Ook de dochter van een man aan wie hij zijn bestelwagen had uitgeleend, werd aangerand. Het seksueel misbruik in 1998 tot 1999 van een toen 14-jarig meisje werd verjaard verklaard. Tot slot werd bij een huiszoeking ook kinderpornografie aangetroffen.

Laag IQ

De rechter beschouwde de verklaringen van D.C., die alle aantijgingen ontkende, totaal ongeloofwaardig en besliste om hem te interneren. De verdediging had nochtans voor een zware gevangenisstraf gepleit, maar daar ging de rechtbank dus niet in mee. De man zou een mentale leeftijd van 9 jaar en een laag IQ hebben en als gevolg van zijn zwakzinnigheid zou “zijn beoordelingsvermogen en de controle over zijn daden ernstig zijn aangetast”.

Naast de internering moet de man ook zware schadevergoedingen betalingen aan zijn slachtoffers, waaronder 7.500 euro aan zijn dochter en elk van zijn stiefdochters.