Schijt je rijk in Binderveld

Nieuwerkerken

Wat doen twee ezels op de kermis? Het klinkt als een mop, maar het was de realiteit in Binderveld. “Onze Dorpsraad van Binderveld bestaat binnenkort 20 jaar, en daarom haalden we speciaal voor Binderveld kermis ‘Schijt je rijk’ van onder het stof. Huis-aan-huis hadden we vooraf bijna 400 lotjes verkocht. Iedereen kon een vakje kiezen op een groot veld. Het vakje waar een ezel zijn behoefte deed, zou de winnaar dan 150 euro opleveren”, zo legt Danny Vanleeuw van de Dorpsraad uit. Om het hele gebeuren niet te lang te laten duren, had de Dorpsraad zelfs twee ezels uitgenodigd, Snoopy en Uma. Binnen de minuut na het startschot was het al prijs, met een hoofd-drol voor ezel Uma. Die had blijkbaar een populair vakje uitgekozen waar twee keer op was ingezet. Winnaars Carine Celis en Leo Vanrusselt deelden dan maar de prijzenpot en ontvingen ieder 75 euro. len