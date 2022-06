Wie doet Tadej Pogacar wat? Zo staan de Tourfavorieten ervoor op een dozijn dagen van de Deense start

De voorbereidingskoersen op de Tour zitten erop. De favorieten voor de eindzege in de Ronde van Frankrijk deden dat in verspreide slagorde. Dé vraag op de vooravond van Le Grand Départ in Kopenhagen is dezelfde als na zijn tweede Tourzege vorige zomer: wie doet Tadej Pogacar wat? Is Jumbo-Visma in staat de Sloveen van een derde opeenvolgende eindzege te houden? En kan Ineos-Grenadiers hem mee uit evenwicht brengen? Een stand van zaken.