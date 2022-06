Bosbranden in Noord-Spanje nog niet onder controle

© Europa Press/ABACA via Reuters C

De brandweer in het noorden van Spanje bestrijdt in de regio Navarro nog altijd de bosbranden. Zowat 1.000 inwoners uit twaalf kleinere dorpjes werden geëvacueerd vanwege de oprukkende vlammen en zware rookontwikkeling. Dat meldt de krant Noticias de Navarra op basis van de plaatselijke autoriteiten.

De situatie is het moeilijkst vanwege de voortdurend veranderende wind in het Sierra de El Perdon-geberge en in Gallipienzo, zowat 20 km ten zuiden van Pamplona. Langzaamaan verbetert de situatie, omdat de hittegolf van de voorbije dagen voorbij is en op veel plaatsen het kwik onder de 30 graden gezakt is.

De ergste brand, in de Sierra de la Culebra, nabij de grens met Portugal, zou intussen geblust zijn. De bosbrand laat wel 25.000 hectare in de as gelegd woud achter.

Hittegolven komen in Spanje regelmatiger voor, maar ook vroeger en intenser. Vorig jaar werd in augustus in het Andalusische Montoro een recordtemperatuur van 47,4 graden gemeten. Die evolutie heeft alles te maken met de klimaatopwarming, en experts verwachten in de nabije toekomst nog hogere temperaturen, met alle gevolgen van dien.