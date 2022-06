Mathieu van der Poel bereidt zich voor op de Tour … in de Italiaanse Alpen op de mountainbike

Over elf dagen gaat in Kopenhagen de Ronde van Frankrijk van start. Nog elf dagen om er helemaal klaar voor te zijn dus. Terwijl Wout van Aert met zijn ploegmaats in de Franse Alpen de Tourwegen verkent, verkiest Mathieu van der Poel de Italiaanse Alpen. Daar traint hij in de buurt van Livigno niet alleen op de wegfiets, maar ook op de mountainbike. Op sociale media deelde de 27-jarige Nederlander maandagmiddag een korte video van zijn training in het bos.