Boterhammen in het groen weer van start: Zutendalenaren kunnen picknicken in openlucht

Zutendaal

De veertiendaagse zomerse picknick Boterhammen in het Groen werd afgelopen vrijdag opnieuw georganiseerd. Inwoners die zin hebben in een gezellige babbel of gewoon in gezelschap de middag willen doorbrengen, kunnen dat weer de hele zomer lang in Zutendaal.

Het evenement gaat telkens door op een andere locatie en alleen bij mooi weer worden de tafels opengeklapt. Het gemeentebestuur zorgt voor een tasje koffie en een streepje muziek. Zin om eens jouw boterhammetjes of gezond slaatje in openlucht te eten? Dan kan dat onder meer op 1 juli in het Mariapark of op 15 juli op het Sint-Hubertusplein. Tijdens deze editie is er een extra aanbod voor gezinnen met kinderen in samenwerking met de bibliotheek en ook de Warme William speelkeet zal er staan. geva

Alle data en andere info via www.zutendaal.be