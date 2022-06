Kaffee Locale trekt met caravan naar jongeren

Oudsbergen

Vanaf nu trekt Kaffee Locale met de caravan naar verschillende activiteiten voor jongeren. “Onze laagdrempelige zomerbar moet helpen om de kloof te verkleinen tussen hulpverlening en de verschillende jeugddiensten”, zegt Brecht van de jeugddienst. Kaffee Locale kan rekenen op de medewerking van het JAC Limburg en jeugdhuis Sumo. “De jongeren hadden een topnamiddag op het skate- en hindernissenparcours, er was muziek en je kon mini-games spelen of gewoon samen chillen”, zegt Brecht. “Met dank aan Spikeball Oudsbergen, DJ dj Mixes en onze secret guest Apollon.” Op 6 juli is er een brainstormsessie met jongeren van Nieuwe Kempen. rdr