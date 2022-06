Reünie Kreacuspo Vroenhoven zorgt voor nostalgische momenten

Riemst

Met twee jaar vertraging herdachten meer dan 100 leden van Kreacuspo Vroenhoven zaterdag 18 juni dat de jeugdvereniging 50 jaar geleden werd opgericht. Dat gebeurde onder impuls van Gerard Stratermans, Marcel Bastiaens, Roos Hardy, Luc Kerkhofs en Tilla en Koen Nijs in parochiezaal De Kommik waar destijds - in de kelder onder het podium - ook de wieg stond van de rebelse club. In de namiddag was er een speur- en fotozoektocht in het dorp, gevolgd door een officieel gedeelte met een expositie van dagboeken, oude foto’s en filmpjes met een terugblik op ‘de goeie ouwe tijd’. De warme avond eindigde met een stomende retrofuif. “We waren de eerste gemengde jeugdvereniging in de verre omtrek en werden om die reden door heel wat dorpsgenoten met een scheef oog bekeken, ook door de pastoor”, herinnert pionier Gerard Stratermans zich. “Nochtans had de vereniging nobele bedoelingen met de organisatie van de wekelijkse knutsel- en gespreksavonden, toneelvoorstellingen, wandeltochten, uitstappen, carnaval...”, vult Marcel Bastiaens aan. (eva)