Peltenaar (71) schiet met luchtbuks kat van buurvrouw dood: “Ik wou ze enkel verjagen”

Een 71-jarige Peltenaar is maandag in Hasselt veroordeeld tot 2.000 euro boete, waarvan 800 euro effectief, voor het doodschieten van een kat. “Ik schoot enkel om ze te verjagen”, ontkende de man alle schuld.

De zeventiger is een hobbyschutter. In zijn garage heeft hij zelfs een roos staan waar hij met zijn luchtdrukgeweer op oefent. Tot op vandaag betwist de gepensioneerde nog altijd dat hij de kat van de buurvrouw geraakt heeft. Wel geeft de veroordeelde toe erop geschoten te hebben. “Om de kat te verjagen, heb ik voor haar gemikt.” De eigenares verklaarde dat ze op de bewuste avond op 30 maart vorig jaar twee schoten heeft gehoord. “Dan heeft er nog andere buur op de kat geschoten”, was de Peltenaar zijn versie van de feiten.

Ongeloofwaardig, oordeelde de rechter in het vonnis. “Een totaal gebrek aan norm- en waardebesef. De schutter heeft geen respect voor dieren.” De kat, geen raskat, is nooit teruggevonden na de schietpartij. “Ik heb dan ook geen weet van dat ze dood is”, verdedigde de Peltenaar zich. In de rechtbank klonk het dat de kat gevlucht is nadat hij haar raakte en heeft ze zijn eigendom verlaten voor ze stierf. Rekeninghoudend met zijn blanco strafblad kreeg de zeventiger 2.000 euro boete, waarvan 1.200 euro met uitstel, opgelegd. Een uitspraak waar de veroordeelde niet mee kan leven. “Wij overwegen om in beroep te gaan. Mijn cliënt blijft volhouden de kat niet te hebben gedood”, aldus zijn advocate Katrijn Salaets. De eigenares stelde zich geen burgerlijke partij in de rechtbank. (GeHo)