Tot 30 maanden cel geëist voor cannabisplantage in Bilzen: “DNA op Colaflesje”

De politie werd op 18 januari 2019 getipt over een sterke cannabisgeur en een zoemend geluid aan de woning van de vijftiger in Bilzen. Op 4 april van dat jaar werd er een huiszoeking met toestemming uitgevoerd. “Op de eerste verdieping waren er twee kweekruimtes en een opslagplaats met potten, potgrond en koolstoffilters”, aldus de Tongerse procureur. In de berging op het gelijkvloers stonden ook nog eens 11 lege potten gestockeerd. “In totaal ging het over 311 potten. De planten waren niet meer aanwezig, maar de installatie was wel nog actief.” De elektriciteitsmaatschappij vraagt een schadevergoeding voor de elektriciteitsdiefstal om de plantage in werking te houden.

Verhuurde kamers

De 55-jarige eigenaar van de woning werd meteen gearresteerd. Hij zou van de plantage niets afweten omdat hij de kamers op de bovenverdieping van zijn woning verhuurde aan twee onbekenden. Van de huur die de man ontving, zou hij zijn schulden afbetalen. “Het is toch heel bizar dat je in je eigen woning, terwijl je daar zelf woont, niet doorhebt dat er een plantage aanwezig is?”, zo stelde de rechter de uitleg van de Bilzenaar in vraag. “Ik logeerde heel vaak bij mijn ex-vrouw. Ik kwam er alleen nog langs voor de post”, zo klonk zijn uitleg verder.

Toch werd ook het DNA van de man op sigarettenpeuken en een snoeischaar in de plantage zelf gevonden. Net als het DNA van een man uit Utrecht. Ook hij ontkende met klem toen hij zich maandagochtend voor de Tongerse rechter moest verantwoorden. “Ik weet er helemaal niets van. Hoe mijn DNA daar geraakt is? Geen idee. Ik ben wel eens naar een feestje geweest in een huis in België. Misschien zo?”

Verplaatsbaar DNA

De procureur eist voor de twee beklaagden celstraffen van dertig maanden en geldboetes van 8.000 euro. Zelf vragen ze de vrijspraak. “Zijn telefoon werd uitgelezen, maar er is niets belastend gevonden”, aldus de raadsman van de vijftiger. “Niets bewijst dat hij er iets mee te maken heeft. Dat zijn enkel veronderstellingen.” Ook de advocaat van de Nederlander houdt vol. “Die man zit hier voor uw rechtbank op basis van DNA op een simpel flesje. Dat kan verplaatsbaar zijn”, zo klonk het.

Vonnis volgt op 7 juli.