Brand in afzuigsysteem van Breese schrijnwerkerij slaat over op container houtafval

De brandweer Noord-Limburg is maandagmiddag moeten uitrukken voor een brand in een bedrijfsgebouw van Group Eerdekens in de Wijshagerstraat op het industrieterrein Vostert. Hout- en stofafval was vast komen te zitten in de buizen van een afzuigsysteem en had vuur gevat.

De rookontwikkeling werd door de arbeiders van de schrijnwerkerij vastgesteld. “Er is een waarschuwingssysteem geïnstalleerd en toen dat alarm sloeg, zijn we de container onmiddellijk gaan inspecteren”, zegt Eddy Eerdekens. “De container is daarop meteen naar buiten gereden en leeggekapt, zo kon de brandweer de inhoud blussen.”

Het bedrijf vreest dat het vuur zich via het afzuigsysteem, dat is voorzien van een sprinklersysteem, had verdergezet naar de container waar het houtafval wordt opgeslagen. “De brandweer heeft ook het afzuigsysteem gecontroleerd. De oorzaak van de brand is niet bekend, maar is mogelijk te wijten aan verhitte metaaldeeltjes die in de afzuiging zijn terechtgekomen”. Er was op geen enkel moment gevaar voor de medewerkers en de bedrijf kon zijn activiteiten verder zetten. (RDr)