Terreurgroep IS doodt elf militairen in Syrië

Terreurgroep Islamitische Staat (IS) heeft maandag een aanslag uitgevoerd op een bus in het noordoosten van Syrië. Daarbij kwamen elf militairen en twee burgers om het leven. Dat melden de Syrische staatsmedia.

“Rond 6.30 uur deze morgen werd een terreuraanslag uitgevoerd op een civiele bus op autosnelweg Raqqa-Homs, wat leidde tot de marteldood van elf militairen en twee burgers. Ook raakten drie militairen gewond”, zegt staatsagenschap SANA, op basis van een militaire bron. Het agentschap preciseerde niet of het om een bermbom ging of dat de bus terechtkwam in een hinderlaag in de provincie Raqqa, dat nog onder controle heeft gestaan van IS.

Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, een organisatie in Groot-Brittannië die de oorlog monitort in Syrië, spreekt van vijftien doden. Volgens Rami Abdel Rahman, die het Observatorium leidt, was de bus een militaire bus en kwamen er geen burgers om, enkel militairen.

In mei eiste een gelijkaardige aanslag het leven van tien Syrische soldaten. Negen soldaten raakten gewond. De aanslag is nog niet opgeëist.