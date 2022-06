Derde burchtloop lokt ruim 300 deelnemers naar Brustem

SINT-TRUIDEN

De vzw Burchtheem organiseerde voor de derde maal de Burchtloop. Brustemnaar Wouter Vrancken was peter voor de jongerenloop waar 99 kinderen aan de start kwamen, luid aangemoedigd door ouders, grootouders en sympathisanten. Voor de start van de 5 km daagden 151 atleten en de 11 km telde 129 deelnemers. Het heuvelachtige parcours en de puike organisatie vielen in de smaak bij de lopers. Aan de finish kregen de winnaars een kistje appelen of peren en zes flesjes Don-Jon , het blonde bier, dat de vzw Burchtheem zelf op de markt brengt om de kas te spijzen en de aangesloten verenigingen de gemeenschapszaal aan gunstige voorwaarden te verhuren. jcr