Fusieclub organiseert ‘Diner op de middenstip’

Tongeren

Fusieclub Unico organiseerde zaterdag ‘Diner op de middenstip’. Een honderdtal ondernemers met partner mocht plaatsnemen onder een partytent op de middenstip van het voetbalveld in Sluizen. Ze werden getrakteerd op een receptie en een diner. “Dorpsploegen hebben het vandaag niet gemakkelijk om te overleven. De corona heeft het nog verergerd. De broodnodige sponsors vinden is niet zo vanzelfsprekend. Door de fusie van Jekervallei Sluizen, Valencia Piringen, Union Rutten en Heur VV hebben we nog meer steun nodig”, vertelt voorzitter Peter Nelissen. “Daarom hebben we de rode loper uitgerold, want zonder sponsors is er geen voetbal en wij willen een totaalpakket aanbieden voor de ganse familie met ambiance op zondagnamiddag in de dorpen.” diro