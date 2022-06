Mariëlle creëert monument met steentjes voor vechters tegen kanker

Maaseik

Mariëlle Bussels maakte in 2016 de eerste Levensloop van Maaseik mee als vechter Nu staat ze aan de andere kant van de lijn als covoorzitter van het comité. In 2019 stapte Mariëlle ook in het team van het team K-vrouwen, dat bestaat uit dames die tegen kanker vechten of wonnen.

Omdat het groot evenement van Levensloop na twee jaar corona dit jaar nog niet haalbaar was, had Mariëlle een ander idee. Ze bezorgde elk van de meer dan 200 vechters een steen die ze vrij mochten beschilderen. Vorige week werden alle stenen bij een door Mariëlle zelf gecreëerd beeld geplaatst in de tuin van bedevaartsoord Heppeneert. “Een betere plaats voor ons monumentje is niet denkbaar”, zegt Mariëlle. “Het is een rustige plek waar je hoop, kracht en steun vindt en weet dat je er niet alleen voor staat.” roma