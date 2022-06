Hartelijke reünie van twintig jaar Mavoc damesvolleybal

Maaseik

Van 1970 tot 1990 speelde in Maaseik een bloeiende damesvolleybalclub. Lutgarde Dreessen was in die hele periode actief lid en verzamelde in 14 vuistdikke albums alle foto’s, uitslagen, artikelen en documenten.

“Ik heb nog alle adressen van de 78 dames die ooit bij ons speelden en vond het tijd voor een reünie”, vertelt Lut. “Helaas zijn er ook al een vijftiental van ons heengegaan.” Zo wist Lut vorige week 53 van de oorspronkelijke spelers te verzamelen in de Agora om mooie herinneringen op te halen. René Westhovens was de eerste tien jaar voorzitter. “In 1970 speelden we nog provinciaal, maar we wisten al snel te stijgen tot nationaal niveau”, zegt René. “Eind jaren 80 speelden we zelfs in eredivisie”, zegt Jos Klaps, jarenlang trainer van de club. “We waren hoger gerangschikt dan de heren.” (roma)