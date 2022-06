Wandelaars genieten van theaterwandeling in Eigenbilzen

Eigenbilzen

Ruim 300 wandelaars namen zondag deel aan ‘Dorp op Stap’ in Eigenbilzen. “Het project trekt door alle woonkernen. Steeds met een belevingsvolle wandeling met verrassende theateracts en ondersteund door de lokale verenigingen”, vertelt coördinator Loes Hardy. “In Eigenbilzen kwamen de wandelaars op de route langs de mooiste plekjes van het dorp vier haltes tegen met verrassend straattheater en leuke anekdotes, bezongen door stadsmuzikant Stijn Moekaars. Er werd afgesloten met een sfeervol dorpsterras.” Volgende zondag worden in Rosmeer de wandelschoenen aangetrokken. Deelnemen is gratis, inschrijven kan via www.dekimpel.be. joge

Veel wandelaars ontdekken ‘Dorp op Stap’ — © Johnny Geurts