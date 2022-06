Ferm Beek viert 100-jarig bestaan

Bree

Net zoals op vele andere plaatsen werd een eeuw geleden ook in het landelijke Beek een afdeling van de Boerinnenbond opgericht. “Dat gebeurde toen onder impuls van eerwaarde heer Van Agt en Catharina Vandewal, beter gekend als moeder Kenis”, zegt huidig voorzitster An Hendriks van Ferm Beek. “Toen wou men de boerinnen een leuk sociaal leven bieden. Onder de vlag van KVLV kwamen heel wat nieuwe initiatieven zoals vormingen, fietstochten en bloemschikken aan bod. Nu varen we onder de naam Ferm en is de werking vooral afgestemd op het elkaar ontmoeten en samen deelnemen aan de meest uiteenlopende activiteiten.” pabr