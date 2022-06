Honderdtwintig tractoren krijgen zegen in Werm

Hoeselt

Zo’n 120 tractorrijders kregen zaterdag in Werm de zegen voor een goede vaart van diaken Ludo Hermans. Al kon zijn kwistig gesprenkelde ‘wijwater’ veel chauffeurs weinig deren, want ze passeerden de diaken met gesloten cabine, want ook boeren zetten op deze snikhete dag de airco graag aan. Eén chauffeur had in de aanhangwagen de hele familie mee. De zegening werd georganiseerd door de Landelijke Gilde. Bert Broeders: “In Werm zijn nog maar weinig boeren actief, maar onze gilde blijft verbonden met leven en werk op het platteland. Belangrijk vinden we ook dat met dit evenement de dorpsgenoten buiten komen en elkaar ontmoeten.”(frpe)