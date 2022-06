Kleurrijke stoeten trekken door ’s-Gravenvoeren en Teuven

Voeren

’s-Gravenvoeren was op zondag 19 juni in de ban van de ‘bronk’. Deze processie trok na de mis via de versierde Kloosterstraat naar de rustaltaren in het Onderdorp. De processie liep tot aan de Grijze Graaf en via de Moelingerweg, de Kloosterstraat, de Winandusstraat, Tienhof en de parking van rusthuis Ocura en de Kloosterstraat ging het opnieuw naar het centrum naar de Sint-Lambertuskerk voor de afsluitende zegen. Na de bronk was er feest op ’ der Pley’ met Limburgse gezelligheid.

Ommegang Teuven

Zaterdagavond was er de ommegang in Teuven. Die kleurrijke en devote stoet trok naar de wijk Sinnich en het kasteel tot aan het einde van het dorp en keerde dan terug naar de kerk. Deze processie bracht feest en kleur in het kerkdorp. Het zangkoor, de KLJ, de harmonie Teuven-Remersdaal, de communicanten, de parochieraad en alle helpers maakte er een feestelijke avond van. Jubilaris pastoor Louis Stassen (50 jaar priester) werd in de processie begeleid met paard en koets. Na afloop van de processie was er een traktatie in het Dorpshuis. nm