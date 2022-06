De familie van de vermoorde Patrice Lumumba is aanwezig op het koninklijk paleis. Zij zullen van ons land de laatste stoffelijke resten van de Congolese volksheld terugkrijgen. Tijdens het fotomoment met koning Filip struikelde Juliana, de dochter van Lumumba, over een afstapje. Lumumba wordt snel terug recht geholpen en kan even later weer poseren voor de foto.