Russische tennisster verandert van nationaliteit om toch te kunnen deelnemen aan Wimbledon

De 29-jarige Dzalamidze komt op het grandslamtoernooi in het dubbelspel uit voor Georgië. Wimbledon weert tennissers uit Rusland en Wit-Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne.

Dzalamidze is geboren in de Russische hoofdstad Moskou. Eind april maakten de organisatoren van Wimbledon bekend dat tennissers uit Rusland en Wit-Rusland niet welkom zijn, als gevolg van de betrokkenheid van hun landen bij de oorlog in Oekraïne. Onder anderen Daniil Medvedev, Aryna Sabalenka, Andrej Roeblev en Victoria Azarenka mogen daarom niet meedoen aan het grastoernooi in Londen.

Dzalamidze heeft volgens de Britse krant The Sunday Times de regels omzeild door zich recent te laten naturaliseren tot Georgische. De tennisorganisaties WTA en ITF zouden die switch hebben goedgekeurd. Dzalamidze doet vanaf 27 juni met de Servische Aleksandra Krunic, ook afkomstig uit Moskou, mee aan het dubbeltoernooi. Enkele weken geleden vormde ze met Kamilla Rachimova nog een Russisch duo in het vrouwendubbel op Roland Garros. Bij vrijwel alle toernooien mogen tennissers uit Rusland en Wit-Rusland onder neutrale vlag meedoen.