Jongeren sleuren grote vis uit het water in Blaarmeersen, politie maakt pv op voor dierenmishandeling

Op een chaotisch filmpje op TikTok is te zien hoe een groep jongeren een grote vis uit de vijver van de Blaarmeersen haalt en optilt. Het beest wordt met de kieuwen uit het water gehaald en in de lucht gestoken. Daarna is te zien hoe jongeren met de uit de kluiten gewassen vis van de glijbaan slieren. Van bewaking of redders is op de beelden geen spoor te zien.

De beelden dateren van zaterdag en doen de ronde op sociale media. De lokale politie van Gent kreeg de beelden ook te zien en maakte een proces-verbaal op wegens dierenmishandeling, zegt woordvoerder Matto Langeraert. “De beelden zullen doorgegeven worden aan andere politiezones, met de vraag of ze personen kunnen identificeren.”

Het was zaterdag opnieuw onrustig op de Blaarmeersen. Het domein werd overrompeld door naar schatting 10.000 mensen en er stonden al snel na de middag lange wachtrijen. Om de spanningen niet te laten oplopen, werden de poorten opengezet.

Nadien trok vakbond ACV aan de alarmbel, omdat redders van beheerder Farys zich op een bepaald moment onveilig voelden. “De redders moesten zichzelf opsluiten in de toren, omdat bezoekers zich tegen hen hadden gekeerd”, klinkt het.