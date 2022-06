Wat doe je als je snel enkele bakken bier moet halen, maar geen auto hebt? Die gewoon vervoeren op je elektrische step. Dat is althans wat deze man in Ledeberg, bij Gent, gedacht moet hebben. Hij plaatste drie bakken bier op z’n step, ging er op zitten en zoefde zo over het fietspad. Hoe legaal dat allemaal is, is nog maar de vraag.