Dorpsfeest Achel eindigt in drama: schooldirecteur (41) overlijdt na val met fiets

In het centrum van Achel is zondag rond middernacht een zwaar ongeval gebeurd. De 41-jarige Steven Schuurmans reed met zijn fiets tegen een nadarhek toen hij vertrok op het dorpsfeest en kwam ongelukkig ten val. Voor de man, die directeur was van basisschool De Achellier, kwam alle hulp te laat.

Het tragische ongeval gebeurde op het kruispunt van de Schutterijstraat en de Meester Saklaan. De Achelaar vertrok van het dorpsfeest met de fiets naar huis, maar reed om een onbekende reden tegen een van de nadarhekken langs het terrein. Daardoor kwam hij ongelukkig ten val. Een ambulance en een mug-arts snelden nog ter plaatse, maar hulp kon niet meer baten.

Steven Schuurmans was een bekende figuur in Achel. Hij was de directeur van basisschool De Achellier in Achel en zat in het bestuur van de Koninklijke Fanfare Kempenbloei. gvb/siol

© Geert Van Baelen