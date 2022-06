Diepenbeek

Thijs Scheepers (28) uit As, beroepsmilitair in Kleine-Brogel

Ine Timmermans (27) uit Beverst, stafmedewerker Eerstelijnszone Leuven

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “In januari 2019 maakten wij kennis via familie en zes maanden later werden we een koppel. Hij vroeg mij om te trouwen in De Panne”, aldus Ine. (chpa)

