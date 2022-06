Europese gasprijs start week met nieuwe stijgingen

De gasprijs in Europa gaat ook maandag omhoog. De prijs was vorige week al fors gestegen, nu er veel minder gas vanuit Rusland richting Europa stroomt.

Op de Nederlandse termijnmarkt - de maatstaf in Europa - stijgt de gasprijs maandag meer dan 5 procent tot 123,8 euro per megawattuur. Vorige week stegen de prijzen met bijna 50 procent, of het hoogste peil sinds eind maart.

De capaciteit van de belangrijke Nord Stream-gaspijpleiding, die gas van Rusland naar Duitsland vervoert, is beperkt tot 40 procent. Steeds meer Europese landen melden dat ze zijn afgesneden van Russisch gas. Dat maakt dat ze moeten putten uit hun gasvoorraden, op een moment dat ze die juist moeten aanvullen.

Europa wil af van Russisch gas, en zet daarom meer in op LNG of vloeibaar gemaakt aardgas. Een Amerikaanse LNG-fabriek die door een brand veel langer uit ligt dan gepland, zorgt evenwel voor bijkomende druk op de prijzen. Bovendien is er ook vanuit Azië heel wat vraag naar LNG.